«Приготовиться к жаре +35…36°С»: врачи рассказали, как спасаться от зноя разным возрастным категориям

— В зоне повышенного риска — люди с уже имеющимися сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также те, у кого этот риск есть по возрасту, а именно мужчины старше 45 лет и женщины старше 50 лет, — говорит врач-реаниматолог ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна Алексей Старков. — В жару или во время физической нагрузки, когда идет потеря влаги, в том числе с выходом пота, у них может еще более сгущаться кровь, повышается нагрузка на сердце и сосуды. А то, что работает с перегрузкой, может давать сбои, особенно если резервы системы и так невелики. Поэтому такой возрастной категории особенно важно соблюдать питьевой режим. Они должны буквально заставлять себя выпить стакан воды каждые час-полтора. Поставить себе таймер на телефон, звуковое напоминание.