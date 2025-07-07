«Приготовиться к жаре +35…36°С»: врачи рассказали, как спасаться от зноя разным возрастным категориям

Если июнь в столичном регионе разочаровал любителей летней жары, то спустя неделю второго своего месяца лето все-таки вспомнило, что оно не осень, и решило «наподдать жару». Уже в понедельник, 7 июля, столбик термометра достиг днем +28 градусов. То ли еще будет. Традиционно общество делится на тех, кто ненавидит зной и тяжело его переносит, и тех, для кого лето без «огнедышащего» солнца и не лето вовсе. И все же жара скорее вредна для жителей средней полосы России, чем полезна. Корреспондент «МК» выяснил у врачей, для каких возрастных категорий жара наиболее опасна и как им спасаться от зноя.
Итак, радуйтесь те, кому так недоставало «настоящего лета»: оно вернулось. Тем, кто предпочел бы более комфортные +25°С, стоит приготовиться к испытаниям. Когда температура повышается до 30 и держится на этой отметке и выше более трех дней, а именно это ждет москвичей в ближайшую неделю, даже здоровый человек начинает ощущать дискомфорт.
Как сообщил «МК» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, во вторник, 8 июля, и среду, 9 июля, локально могут пройти кратковременные дожди и грозы после полудня, но температура воздуха при этом составит +31…33°С. В следующие два дня жара еще более усилится, и столбик термометра в «каменных джунглях» Москвы грозит добраться до +35…36°С. Ситуацию усугубит отсутствие осадков в эти два дня. В субботу и воскресенье высокие градусы сохранятся, но снова могут пройти кратковременные дожди. «Дожди немного собьют эти градусы, но незначительно — до +31…32°С, — говорит Шувалов. — В начале следующей недели, скорее ближе к ее середине (15 и 16 июля), дожди станут практически ежедневными, и вот тогда температура понизится, хотя и не слишком: она войдет в пределы +25…30°С, и это уже не настолько тягостно для организма, как +35…36°С».
Наиболее уязвимая в жаркий период категория — это пожилые люди. Врач-терапевт Елена Кудряшова рассказала «МК», что даже для людей возраста 60+ жара уже начинает представлять большую опасность, так как у них уже снижается способность к терморегуляции и хуже работают органы и все системы организма. Это усугубляется хроническими проблемами со здоровьем — сердечно-сосудистыми и эндокринными заболеваниями.
Другие врачи еще ниже опускают планку возраста.
— В зоне повышенного риска — люди с уже имеющимися сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также те, у кого этот риск есть по возрасту, а именно мужчины старше 45 лет и женщины старше 50 лет, — говорит врач-реаниматолог ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна Алексей Старков. — В жару или во время физической нагрузки, когда идет потеря влаги, в том числе с выходом пота, у них может еще более сгущаться кровь, повышается нагрузка на сердце и сосуды. А то, что работает с перегрузкой, может давать сбои, особенно если резервы системы и так невелики. Поэтому такой возрастной категории особенно важно соблюдать питьевой режим. Они должны буквально заставлять себя выпить стакан воды каждые час-полтора. Поставить себе таймер на телефон, звуковое напоминание.
Вторая уязвимая категория — дети, от «нуля» и включая младший школьный возраст. По словам Елены Кудряшовой, наиболее опасен перегрев для деток от трех до семи лет. У ребенка до трех лет еще очень плохо происходят процессы терморегуляции (здесь они, получается, схожи с пожилыми. — Авт.). Нужно также учитывать, что дети детсадовского и младшего школьного возраста более подвижны и не всегда понимают, что хотят пить. Они могут быть просто вялыми, плохо себя чувствовать, а у них уже может начаться обезвоживание. Причем это может произойти не только под палящим солнцем, но и в душном помещении. Могут возникать состояния вплоть до судорог.
И здесь, так же как и в случае с пожилым контингентом, следует контролировать питьевой режим ребенка и каждые полчаса-час давать ему несколько глотков воды, особенно когда он носится по жаре. Но пить давать нужно именно воду, а не какие-то другие напитки — соки, морсы, кока-колы. Если обычно норма — это 30 мл на килограмм массы тела, то в зной лучше довести объем выпитой воды до 40−45 мл. Особенно важно пить, находясь на жаркой улице. И, кстати, еще полезна в таких случаях минеральная вода.
Но тут есть один важный нюанс — пожилым людям из-за того, что у них уже не так хорошо работают выделительные системы, и к тому же если у них есть какие-то заболевания, превышать норму употребления воды не стоит. Лучше просто не находиться на жаре.
Не забываем о прописных истинах — надеваем на детей (и на бабушек-дедушек, кстати, тоже) панамку и одежду, максимально защищающую тело от солнца (чтобы было меньше открытых участков) во избежание ожогов или не забываем наносить солнцезащитный крем.
А вообще, главное правило для снижения риска от жары для всех — спланировать распорядок дня так, чтобы выходить на улицу только во время неактивного солнца: до 10.00 и после 17.00. Понятно, что не все могут воплотить это в жизнь, но вот пожилым людям и с сердечно-сосудистыми заболеваниями соблюдать это правило жизненно необходимо.
Если без выхода на раскаленные улицы города никак не обойтись, то обязательно берем с собой бутылку с водой из холодильника, которую можно не только пить, но и при необходимости умыть ею лицо и освежить шейно-воротниковую зону. Еще можно носить с собой гипотермические пакетики «Снежок» (их прикладывают к месту ушиба, но они годятся и для охлаждения в зной), которые продаются в аптеках. Если почувствуете, что вам становится дурно от зноя, пакетик можно активировать (потереть, побить) и приложить ко лбу, к шее, подержать в руках.
К сожалению, на жаркой улице человека, особенно пожилого, может настичь тепловой удар (гипертермия). Алексей Старков рекомендует всем горожанам в такие дни носить с собой контактные данные родственников и близких (это может быть записка в паспорте, в кармане, экстренные номера в телефоне) на случай потери сознания, и чтобы очевидцы могли позвонить, кроме «скорой», еще и родным. Реаниматолог напомнил симптомы теплового удара: в зависимости от степени тяжести это может быть бледность или покраснение кожных покровов, обильное потоотделение или сухость кожных покровов, головокружение, головная боль, тошнота, потеря сознания, судороги.
— Разбираться в тяжести проявлений будут специалисты! — подчеркнул он. — А основная задача очевидца — уберечь пострадавшего от угрожающих жизни осложнений до прибытия бригады скорой помощи.