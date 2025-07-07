Хромачева не вышла в полуфинал Уимблдона в миксте

Встреча продолжалась 1 час 58 минут и завершилась в трех сетах со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 4:6 в пользу Бабош и Павича. В следующем раунде Тимеа Бабош и Мате Павич встретятся с чешской спортсменкой Катержиной Синяковой и представителем Нидерландов Семом Вербеком.