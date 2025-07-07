Лазарева* пожаловалась на бедность россиян за границей

Татьяна Лазарева* призналась в бедности.
Эмигрировавшие из России граждане сталкиваются с финансовыми трудностями и живут небогато. Об этом сообщила признанная иноагентом телеведущая Татьяна Лазарева в эфире на YouTube-канале, передает URA.RU.
«Мы сейчас все небогато живем — мы, перебежчики, переездчики внезапные. Денег у всех лишних нет», — заявила Лазарева*. Она подчеркнула, что материальные затруднения испытывают многие россияне, которые уехали из страны в последние годы, и дополнительного дохода у большинства нет.
Ранее ряд известных россиян, уехавших из страны после 2022 года и признанных иноагентами, высказывали желание вернуться на родину, несмотря на ограничения и сложности за границей. По словам представителей властей, возвращение возможно при соблюдении определенных юридических процедур, а статус иноагента ограничивает лишь профессиональную деятельность, но не предусматривает автоматического уголовного преследования.
*Татьяна Лазарева внесена Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.