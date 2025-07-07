Лазарева* пожаловалась на бедность россиян за границей

Ранее ряд известных россиян, уехавших из страны после 2022 года и признанных иноагентами, высказывали желание вернуться на родину, несмотря на ограничения и сложности за границей. По словам представителей властей, возвращение возможно при соблюдении определенных юридических процедур, а статус иноагента ограничивает лишь профессиональную деятельность, но не предусматривает автоматического уголовного преследования.