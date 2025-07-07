В восточных районах Ростовской области сохраняется высокая пожароопасность. Об этом сообщили в ГУ МЧС по донскому региону.
7 июля в пяти муниципальных образованиях области установлен четвертый класс пожароопасности. Это означает высокую вероятность возникновения ландшафтных пожаров.
Наиболее опасная ситуация складывается в Дубовском, Заветинском, Зимовниковском, Ремонтненском и Орловском районах. Просим жителей соблюдать предельную осторожность.
Специалисты рекомендуют: воздержаться от разведения костров, не выбрасывать непотушенные окурки, ограничить проведение сельхозпалов, иметь под рукой средства пожаротушения.
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