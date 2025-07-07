Народные приметы на 8 июля 2025 года: что нельзя делать в день Петра и Февронии

Поблагодарить супруга или супругу за поддержку, Устроить совместную прогулку или ужин, Обсудить планы, помечтать, уделить внимание дому. Пары, задумывающиеся о свадьбе, могут сделать предложение — народ верил, что браки, заключённые вблизи этой даты, будут крепкими. Для тех, кто ещё в поиске любви, день благоприятен для новых знакомств и сближения. Хорошее время для мирных инициатив: налаживания отношений, примирения после ссор, первых шагов к прощению. Верующие молятся святым Петру и Февронии о гармонии в семье, взаимопонимании и здоровье близких.