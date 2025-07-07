Четыре россиянки вышли в четвертьфинал Уимблдона 2025: обзор матчей

Уимблдон-2025 — международный теннисный турнир. Один из четырех турниров «Большого шлема» проходит в Уимблдоне (Лондон) с 30 июня по 12 июля. В понедельник, 7 июля, состоялся восьмой игровой день этого престижного турнира. В рамках программы дня прошли встречи среди мужчин и женщин в одиночном разряде, продолжились состязания в парном разряде, а также матчи в смешанных парах.