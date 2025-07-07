«Плохо закончишь»: первый глава Курской области предупреждал Старовойта об окружении

Бывший губернатор Курской области Александр Руцкой прокомментировал самоубийство экс-министра транспорта и экс-главы региона Романа Старовойта. Он считает, что причиной трагедии стали серьезные кадровые ошибки, допущенные во время его руководства Курщиной.
Руцкой отметил, что неоднократно предостерегал Старовойта о ненадежности его окружения, особенно относительно его заместителя Алексея Смирнова.
— Я его хорошо знал. Я ему говорил: «Роман, ты плохо закончишь. Ты не хочешь делать выводы из того, что я тебе говорил. Посмотри, кем ты себя облюбил, кто у тебя заместители. Посмотри на них внимательно, особенно на Смирнова». И я не ошибся по поводу Смирнова, — рассказал Руцкой.
Он рекомендовал Старовойту более тщательно проверять биографии своих подчиненных перед их назначением. Однако чиновник не обратил внимания на эти советы, что стало его роковой ошибкой, считает Рукций. Сам Старовойт считал такие замечания предвзятыми.
Экс-губернатор отметил, что Старовойт не был высокомерным и всегда проявлял доброжелательность к людям. Тем не менее, по мнению Руцкого, кадровая политика Старовойта оказалась его слабым местом, что подтвердилось фактами разворовывания средств, выделенных на укрепление границы, и тяжелыми последствиями, включая гибель гражданских лиц и военных. Он уверен, что именно ошибки в подборе команды привели к таким трагическим исходам как для региона, так и для самого Старовойта, передает Life.ru.
О смерти министра стало известно 7 июля. Около тела Старовойта было также найдено огнестрельное оружие. По предварительным данным, причина самоубийства бывшего главы ведомства может быть связана с возможным уголовным делом. Что еще известно о смерти Романа Старовойта и его карьере — в материале «Вечерней Москвы».
Алексей Смирнов был отстранен от должности временно исполняющего обязанности губернатора Курской области осенью прошлого года. О задержании Смирнова стало известно вечером 16 апреля. Еще в декабре 2024 года Следственный комитет РФ установил связь между Смирновым и задержанным гендиректором «Корпорации развития Курской области» Владимиром Лукиным и вызвал экс-губернатора на допрос. Незадолго до этого суд арестовал бывшего главу «Корпорации развития Курской области» по обвинению в злоупотреблении полномочиями. «Вечерняя Москва» узнала подробности этого дела и выяснила, с чем связаны «чистки» в Курской области.