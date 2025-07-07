«Плохо закончишь»: первый глава Курской области предупреждал Старовойта об окружении

— Я его хорошо знал. Я ему говорил: «Роман, ты плохо закончишь. Ты не хочешь делать выводы из того, что я тебе говорил. Посмотри, кем ты себя облюбил, кто у тебя заместители. Посмотри на них внимательно, особенно на Смирнова». И я не ошибся по поводу Смирнова, — рассказал Руцкой.