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Девушка погибшего Старовойта сделала первое заявление после трагедии

Девушка найденного мертвым экс-министра транспорта России и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта впервые высказалась после трагедии.

Девушка найденного мертвым экс-министра транспорта России и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта впервые высказалась после трагедии. 25-летняя помощница чиновника Полина К. приехала опознавать его тело. Об этом пишет kp.ru.

Имя ассистентки экс-министра ранее всплывало на просторах Сети. Девушка окончила в июле 2024 года курский медвуз, и диплом ей вручал именно Старовойт. Полину называли в местных пабликах будущей «первой леди Курска».

Ассистентка Старовойта долго плакала на месте происшествия, давала показания СК, а после уехала на служебной машине Aurus.

Журналистам издания удалось дозвониться до Полины. Она ответила на звонок и заявила, что ей не нужна помощь. После этого девушка завершила разговор.

Ранее по поводу смерти уволенного главы Минтранса высказался бывший вице-президент России и экс-губернатор Курской области генерал-майор авиации Александр Руцкой.

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