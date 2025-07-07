Девушка погибшего Старовойта сделала первое заявление после трагедии

Девушка найденного мертвым экс-министра транспорта России и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта впервые высказалась после трагедии. 25-летняя помощница чиновника Полина К. приехала опознавать его тело. Об этом пишет kp.ru.
Имя ассистентки экс-министра ранее всплывало на просторах Сети. Девушка окончила в июле 2024 года курский медвуз, и диплом ей вручал именно Старовойт. Полину называли в местных пабликах будущей «первой леди Курска».
Ассистентка Старовойта долго плакала на месте происшествия, давала показания СК, а после уехала на служебной машине Aurus.
Журналистам издания удалось дозвониться до Полины. Она ответила на звонок и заявила, что ей не нужна помощь. После этого девушка завершила разговор.
Ранее по поводу смерти уволенного главы Минтранса высказался бывший вице-президент России и экс-губернатор Курской области генерал-майор авиации Александр Руцкой.