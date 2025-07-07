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Хинштейн подал документы на выборы губернатора Курской области

Кандидат в губернаторы Курской области от партии «Единая Россия» Александр Хинштейн в понедельник, 7 июля, подал документы в региональную избирательную комиссию.

Кандидат в губернаторы Курской области от партии «Единая Россия» Александр Хинштейн в понедельник, 7 июля, подал документы в региональную избирательную комиссию.

По словам временно исполняющего обязанности главы Курской области, в текущий момент перед местными властями стоит большое количество важных задач, поэтому он рассчитывает, что грядущие выборы пройдут прозрачно, легитимно и открыто.

— Конечно, не скрою, определенное волнение испытываю, но обстановка, ситуация, не дает времени и возможности эмоционировать излишне, — передает слова Хинштейна РИА Новости.

5 декабря прошлого года президент России Владимир Путин принял отставку прошлого главы Курской области Алексея Смирнова по собственному желанию. Он был назначен врио губернатора 15 мая, а уже в сентябре получил 65 процентов голосов на выборах.

Позже Путин назначил Хинштейна врио главы региона. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков тогда заявил, что Курской области сейчас требуется кризисное управление и кандидатура Хинштейна с учетом его опыта оказалась наилучшей для решения подобных задач. С чем связано это назначение на пост и что известно о депутате — в материале «Вечерней Москвы».

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