Жительница Брестской области лишилась Br1,9 тыс. после их «проверки на легальность»

В милицию обратилась 35-летняя жительница Брестской области, которая стала жертвой мошеннической схемы. «Женщина рассказала, что у нее было похищено Br1,9 тыс. Потерпевшая пояснила, что в мессенджере Телеграм ей поступил звонок якобы от сотрудника правоохранительных органов. Он сообщил, что денежные средства, которые находятся на ее банковской платежной карте, получены незаконно, в связи с чем их необходимо проверить на легальность заработка. Вместе с тем злоумышленник уверил жертву, что после проверки деньги будут возвращены в полном объеме», — отметили в управлении.