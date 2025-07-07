Жительница Брестской области лишилась Br1,9 тыс. после их «проверки на легальность»

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Брестской области лишилась крупной суммы денег после их проверки на легальность. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении по противодействию киберпреступности УВД Брестского облисполкома.
В милицию обратилась 35-летняя жительница Брестской области, которая стала жертвой мошеннической схемы. «Женщина рассказала, что у нее было похищено Br1,9 тыс. Потерпевшая пояснила, что в мессенджере Телеграм ей поступил звонок якобы от сотрудника правоохранительных органов. Он сообщил, что денежные средства, которые находятся на ее банковской платежной карте, получены незаконно, в связи с чем их необходимо проверить на легальность заработка. Вместе с тем злоумышленник уверил жертву, что после проверки деньги будут возвращены в полном объеме», — отметили в управлении.
Под влиянием мошенников потерпевшая осуществила перевод в сумме Br1,9 тыс. на предоставленный аферистами банковский счет.
В управлении по противодействию киберпреступности УВД Брестского облисполкома напомнили, что сотрудники правоохранительных органов не осуществляют звонки посредством мессенджеров и не требуют осуществлять переводы денежных средств с целью проверки на легальность заработка. -0-