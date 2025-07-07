«Волна бросила под камень»: «Мисс Россия» Алексеева чуть не погибла на Сейшелах

— Это я сижу на необитаемом острое, в последние дни жизнь бьет ключом. Любая минута может стать последней. А это осознание чуть не стоило мне жизни. Зашла в воду по колени, даже не плавала. И вдруг — сильнейшая волна океана, прилив. Волна бросила под камень, дальше все как в тумане. Плаваю я хорошо, но выбралась чудом, — рассказала девушка.