Платную курилку в Пулково закроют

Курилка закроется «по техническим причинам» на неопределенный срок, уточнили в Пулково.
Ранее в аэропорту ввели ограничения на полеты из-за угрозы атак дронов. Пассажиры задержанных и отмененных рейсов были вынуждены проводить в аэропорту по несколько часов. На этом фоне Telegram-канал Shot сегодня опубликовал видео из Пулково, где пассажиры возмущаются платным входом в курилки.
В пресс-службе аэропорта тогда объяснили, что видео снято накануне — 6 июля платную курилку временно закрывали из-за перегрузки, а воспользоваться можно было бесплатной зоной на улице.