Платную курилку в Пулково закроют

Ранее в аэропорту ввели ограничения на полеты из-за угрозы атак дронов. Пассажиры задержанных и отмененных рейсов были вынуждены проводить в аэропорту по несколько часов. На этом фоне Telegram-канал Shot сегодня опубликовал видео из Пулково, где пассажиры возмущаются платным входом в курилки.