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Платную курилку в Пулково закроют

Появившаяся в конце июня платная курительная зона в петербургском аэропорту Пулково будет закрыта. Это произойдет сегодня ночью, сообщила пресс-служба воздушной гавани РБК.

Источник: РИА "Новости"

Курилка закроется «по техническим причинам» на неопределенный срок, уточнили в Пулково.

Ранее в аэропорту ввели ограничения на полеты из-за угрозы атак дронов. Пассажиры задержанных и отмененных рейсов были вынуждены проводить в аэропорту по несколько часов. На этом фоне Telegram-канал Shot сегодня опубликовал видео из Пулково, где пассажиры возмущаются платным входом в курилки.

В пресс-службе аэропорта тогда объяснили, что видео снято накануне — 6 июля платную курилку временно закрывали из-за перегрузки, а воспользоваться можно было бесплатной зоной на улице.