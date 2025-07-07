Писарский после дисквалификации хочет тренироваться с «Крыльями Советов»

Владимир Писарский, нападающий «Крыльев Советов», прибыл в Самару и уже посетил базу клуба.
Цель визита — обсуждение с руководством и юристами возможных вариантов его дальнейшего пребывания в команде.
У футболиста действующий контракт с клубом, и он намерен провести период дисквалификации именно здесь, продолжая тренироваться под руководством главного тренера Магомеда Адиева, сообщается в СМИ.
Ранее РФС принял решение отстранить Писарского от любой футбольной деятельности на четыре года — три из них условно.
Причиной стало его участие в ситуации, связанной с букмекерскими ставками на матч, в котором он участвовал как игрок.
Речь идёт о стыковых встречах сочинского «Сочи» против «Пари НН» за право выступать в РПЛ. Тогда, когда счёт был 1:0 в пользу «Сочи»,
Писарский получил красную карточку, после чего команда дважды пропустила и проиграла со счётом 1:2. СМИ сообщали, что нападающий передал своему знакомому около 4 млн рублей, а тот сделал ставку на этот матч.
Теперь, несмотря на сложившуюся ситуацию, футболист хочет остаться в Самаре и не прекращать профессиональные занятия спортом, даже в условиях ограничений.
Новости Самары и региона в оперативном режиме! Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы на Дзене.