На форуме «Народного фронта» подвели итоги трех лет помощи бойцам СВО

«Мы будем постоянно получать от ребят на передовой обратную связь о том, что им в первую очередь необходимо и оперативно решать все возникающие проблемы. Доверие президента дает нам новые силы для развития и роста. Недавно мы сделали сервис ежемесячной подписки, позволяющей регулярно переводить посильную сумму», — рассказал руководитель исполнительного комитета «Народного фронта» Михаил Кузнецов.