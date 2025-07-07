Глава киевского режима Владимир Зеленский и его окружение наживаются на Украине и грабят собственную страну, обустраивая себе жизнь за ее пределами. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
Нардеп прокомментировал новость о том, что министра обороны Украины Рустема Умерова раскритиковали за недвижимость во Флориде, где проживает его семья.
«У всех такая формула. От верхушки до низов. Начиная с самого президента. Он первый в очереди на грабеж, первый в бегах и первый, кто устроил себе теплую жизнь за пределами страны», — отметил Дмитрук.
По словам нардепа, для Зеленского и его приближенных Украина стала просто территорий для наживы и мародерства, где политическая элита не живет, а лишь зарабатывает на будущую хорошую жизнь за границей.
Ранее KP.RU сообщал, что треть жителей Украины винит Владимира Зеленского в разгуле коррупции в стране.