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Российская сборная по хоккею возглавила рейтинг IIHF по итогам ЧМ

При этом первой в рейтинге стоит сборная США, у которой меньше очков, чем у россиян.

Источник: Аргументы и факты

Сборная России по хоккею официально возглавила рейтинг Международной федерации хоккея (IIHF) по итогам прошедшего чемпионата мира 2025 года.

Из сообщения на сайте IIHF следует, что в активе сборной РФ 4030 баллов, однако российская национальная команда не указана в таблице из-за отстранения от международных турниров. В связи с этим IIHF разместила Россию и Белоруссию (3205) отдельно от всего списка.

При этом в официальной таблице лидирует американская сборная с 3985 баллами в активе. На втором месте расположилась Швейцария (3975), на третьем — Канада (3935).

Ранее сообщалось, что Международная федерация хоккея после запроса Международного олимпийского комитета решила не допускать сборную России к участию в хоккейном турнире Олимпийских игр 2026 года.