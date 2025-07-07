Российская сборная по хоккею возглавила рейтинг IIHF по итогам ЧМ

Сборная России по хоккею официально возглавила рейтинг Международной федерации хоккея (IIHF) по итогам прошедшего чемпионата мира 2025 года.
Из сообщения на сайте IIHF следует, что в активе сборной РФ 4030 баллов, однако российская национальная команда не указана в таблице из-за отстранения от международных турниров. В связи с этим IIHF разместила Россию и Белоруссию (3205) отдельно от всего списка.
При этом в официальной таблице лидирует американская сборная с 3985 баллами в активе. На втором месте расположилась Швейцария (3975), на третьем — Канада (3935).
Ранее сообщалось, что Международная федерация хоккея после запроса Международного олимпийского комитета решила не допускать сборную России к участию в хоккейном турнире Олимпийских игр 2026 года.