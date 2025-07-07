Российская сборная по хоккею возглавила рейтинг IIHF по итогам ЧМ

Из сообщения на сайте IIHF следует, что в активе сборной РФ 4030 баллов, однако российская национальная команда не указана в таблице из-за отстранения от международных турниров. В связи с этим IIHF разместила Россию и Белоруссию (3205) отдельно от всего списка.