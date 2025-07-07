Доктор Мясников назвал простые правила контроля давления

Повышенное верхнее значение артериального давления опасно для здоровья, поэтому крайне важно внимательно следить за этим показателем и следовать несложным правилам, в том числе вовремя принимать нужные лекарства в правильной дозировке. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».