Доктор Мясников назвал простые правила контроля давления

Повышенное верхнее значение артериального давления опасно для здоровья, поэтому крайне важно внимательно следить за этим показателем и следовать несложным правилам, в том числе вовремя принимать нужные лекарства в правильной дозировке. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».
По словам доктора, препараты от гипертонии лучше принимать вечером, так как показатели давления ночью не должны превышать значения 110 на 70 миллиметров ртутного столба. Он отдельно отметил, что запивать лекарства, вопреки распространенному убеждению, можно не только теплой водой.
— Если у вас нет воды, запивайте чем хотите. Молоком, чаем, кофе — никаких проблем, запивайте. Это лучше, чем пропустить, — добавил Мясников.
Артериальная гипертония — это не просто повышение давления и временное недомогание, а серьезное заболевание, которое может привести к таким тяжелым осложнениям, как инфаркты, инсульты, потеря зрения и почечная недостаточность. Как сохранить здоровье сердца и сосудов, чтобы избежать ее возникновения, «Вечерняя Москва» узнала специалиста.