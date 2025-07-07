Появились новые подробности о девушке погибшего Старовойта

Появились новые подробности о девушке найденного мертвым на парковке в подмосковном Одинцово экс-министра транспорта Романа Старовойта. Знакомые 25-летней Полины рассказали в беседе с Telegram-каналом SHOT, что после завершения медицинского университета в Курске в 2024 году она вместе с мамой продали квартиру в родном городе и отправились в столицу.