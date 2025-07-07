Появились новые подробности о девушке погибшего Старовойта

Появились новые подробности о девушке найденного мертвым на парковке в подмосковном Одинцово экс-министра транспорта Романа Старовойта. Знакомые 25-летней Полины рассказали в беседе с Telegram-каналом SHOT, что после завершения медицинского университета в Курске в 2024 году она вместе с мамой продали квартиру в родном городе и отправились в столицу.
Тогда же экс-губернатор Курской области был назначен на пост министра транспорта.
Отношения девушки и 53-летнего федерального министра особо не афишировались. У Полины из официального зарегистрированного имущества есть только автомобиль KIA К5. При этом она нередко прогуливалась с мамой по дорогим столичным магазинам, пишет издание.
Также ранее Полина фотографировалась в свадебном платье. Курские журналисты предполагали, что вскоре может состояться и реальная свадьба с чиновником. Местные СМИ называли Полину «будущая первая леди Курска».
Сегодня девушке пришлось ехать на опознание Старовойта после его самоубийства. С места трагедии ее увезли в слезах на служебном «аурусе» экс-министра.
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