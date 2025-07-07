Депрессия, биполярное расстройство и селфхарм: как живет дочь Даны Борисовой

— Мне назначили терапию, достаточно сложную. Но я не могу сказать, что она мне как-то помогала. За два месяца ситуация стала еще хуже. Моя мама собиралась на отдых, а я понимала, что в таком состоянии даже до аэропорта не могу доехать. Настолько мне было плохо. У меня было ощущение, что мне не хватит сил даже на перелет, я не переживу, — признавалась она.