Депрессия, биполярное расстройство и селфхарм: как живет дочь Даны Борисовой

Дочь Даны Борисовой Полина Аксенова с детства была заложницей тяжелой судьбы: она пережила развод родителей, наркотическую зависимость матери, постоянные скандалы дома и собственные попытки суицида, что сказалось на ее психологическом состоянии. Недавно стало известно, что в свои 17 лет девочка самостоятельно приняла решение лечь в психиатрическую клинику, чтобы решить проблемы со здоровьем. «Вечерняя Москва» рассказывает о том, что известно о дочери российской теледивы и есть ли у нее шанс восстановить психику в осознанном возрасте.
Дочь от бизнесмена.
Полина появилась на свет 27 августа 2007 года в семье Даны Борисовой и Максима Аксенова. Спустя год после рождения дочки брак дал трещину: отношения между родителями обострились, и в 2008 году пара развелась. В одном из интервью телеведущая рассказывала, что этому решению поспособствовало отсутствие поддержки мужа после рождения Полины:
— Он работал в швейцарском дорогом бренде, при этом все продукты покупала я, садик Полинке и все медицинские расходы оплачивала я. Когда Полине было три месяца, мне пришлось выйти на работу. Мне было тяжело! Я разрываюсь между работой и младенцем: сливаю молоко в туалетах «Останкино», а он и пяти копеек не даст! — рассказывала Борисова в документальном фильме «Исповедь».
После развода бизнесмен отказывался выплачивать алименты, начались судебные тяжбы, которые Борисовой удалось выиграть лишь в 2023 году, когда Полине исполнилось 16 лет.
Переломный момент в судьбе.
Как и любой ребенок, Полина очень тяжело переживала расход родителей. Усложнила положение зависимость звездной мамы: из-за болезненного расставания и паузы в карьере Борисова увлеклась наркотиками и алкоголем. Из-за этого в 2017 году Полина переехала на время к отцу, продолжала ходить в школу и занималась теннисом.
Но после развода родителей отношения со сверстниками у нее не складывались, в СМИ появились слухи о том, что за Максимом Аксеновым было замечено грубое отношение к дочери. В итоге догадки не подтвердились, однако отец вернул дочь на воспитание Борисовой. На тот момент теледива уже прошла курс терапии в клинике, ее состояние удалось стабилизировать.
Ссора за ссорой.
В феврале 2019 года в СМИ заговорили о том, что Полина ушла из дома после серьезной ссоры с матерью. В интервью Борисова призналась, что наказала дочь за то, что та материлась. Однако запрет использовать телефон и сокращение карманных расходов показались девочке слишком суровой мерой наказания, и она поскандалила со звездной мамой. После этого какое-то время Полина жила у дедушки, а затем вновь переехала к отцу.
Чем старше становилась девочка, тем больше обострялись ее отношения с родителями: она манипулировалаими, угрожала покалечить себя, не шла на компромиссы. В 2021 году Полина увлеклась селфхармом (причинение вреда самому себе — прим. «ВМ») и однажды чуть не покончила собой. Тогда в школьном туалете Полина сильно порезала себя, после чего ее госпитализировали.
— Есть такое понятие, как селфхарм, когда человек преднамеренно сам себе наносит вред: режет кожу или избивает себя. Моя Поля тоже от этого страдала и однажды чуть не умерла. Только благодаря помощи психологов мы наконец-то избавились от этого дерьма, — говорила в интервью Борисова.
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Плохой пример матери?
Несмотря на то что взаимоотношения звездной мамы и дочери нельзя считать идеальными, Полина переняла некоторые пристрастия Даны Борисовой. Глядя на теледиву, девочка тоже начала грезить о стройной фигуре и об идеальных чертах лица, поэтому не побоялась попробовать уколы красоты и косметологические процедуры в столь юном возрасте.
В 15 лет Борисова разрешила девочке увеличить губы. А в 17 лет Полина всерьез задумалась о похудении и, последовав примеру мамы, решила использовать популярные «уколы стройности». Через некоторое время она показала результат инъекций во время отдыха на острове Самуи. Чуть позже Борисова рассказала, что у ее дочери быстро проявились побочные эффекты от препарата и она прекратила его использовать.
— Мы ей делали всего два укола, один в неделю. Ее стало тошнить, она хорошо похудела. Сейчас она обратно поправилась, вес вернулся. У нее непонятный был какой-то эффект. Она решила не продолжать. Да и я была против, — говорила Борисова в интервью.
Чуть позже она снова шокировала общественность, объявив, что позволила Полине провести контурную пластическую операцию нижней части лица, чтобы добиться идеальных «углов Джоли».
— Месяц назад мы с Полиной решились еще на одну авантюру: дочь вместе со мной ходила к косметологу, делали ей «углы Джоли». Очень уж она просила, — признавалась Борисова.
Якобы подростки делают много запрещенных вещей и без спроса, а так телеведущая сможет держать ситуацию под собственным контролем.
Более того, Борисова не раз признавалась, что готова сама оплатить дочери ринопластику (изменение формы носа), объясняя это тем, что от отца девочке достался слишком крупный нос, который может стать поводом для сплетен и обсуждений. В 17 лет они решились на операцию по исправлению формы носа.
— Это была ее мечта. Она два года мечтала об операции. Как говорится, лицо мамино, а носик папин. Короче, папе мы не сказали. Папа узнал об этом буквально позавчера, когда кто-то из родственников увидел по телевизору дочку после операции, снял ему запись с экрана и отправил. Папа сейчас обиделся на нее. Написал, что не разговаривает… — прокомментировала Борисова.
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Переезд и новый виток в отношениях с мамой.
В 2023 году Полина переехала в Южную Корею. Жизнь в этой стране была для нее большой мечтой, которую воплотить в реальность помогла звездная мама. Вместе с Даной Борисовой они искали место обучения, доступные программы и оценивали риски переезда. Поддержка и помощь телеведущей с переездом дочери позволила им сблизиться и наладить отношения, теперь ссоры случаются между ними очень редко.
Новая проблема.
Однако в начале июля в своих социальных сетях Полина призналась, что ей поставили диагноз «циклотимия» — легкая степень биполярного аффективного расстройства. Девочка напомнила, что ее мама тоже страдает от этого расстройства, поэтому оно могло передаться ей по наследству.
А на днях стало известно, что дочь теледивы самостоятельно отправилась в психиатрическую лечебницу из-за ухудшения психологического состояния.
— Мне назначили терапию, достаточно сложную. Но я не могу сказать, что она мне как-то помогала. За два месяца ситуация стала еще хуже. Моя мама собиралась на отдых, а я понимала, что в таком состоянии даже до аэропорта не могу доехать. Настолько мне было плохо. У меня было ощущение, что мне не хватит сил даже на перелет, я не переживу, — признавалась она.
Насколько эти события могли травмировать девочку.
Как рассказала психиатр, кандидат медицинских наук Елизавета Жесткова, биполярное аффективное расстройство (БАР) ставят, как правило, в более позднем возрасте (примерно в 19 лет), а недовольство внешними параметрами и попытки себя изувечить у наследницы Даны Борисовой отмечаются уже давно:
— Это больше напоминает пограничное расстройство личности, вслед за которым может возникать биполярное расстройство. Также не исключено, что в раннем возрасте девочка впадала в депрессию и поэтому пыталась калечить себя. То есть вряд ли повреждения в подростковом возрасте могли быть признаками биполярного расстройства. Скорее, это либо личностные особенности характера, либо депрессивный эпизод, повлекший за собой такие действия.
К тому же, подчеркнула специалист, в жизни девочки было много травмирующих эпизодов, которые могли сказаться на особенностях ее поведения.
— Ранние пластические операции, «уколы красоты», семейные проблемы так или иначе оказали воздействие на психику. Все это, скорее всего, отложило определенный отпечаток на ее поведении, с чем теперь ей приходится бороться с помощью терапии и специалистов, — сказала Жесткова.
Однако, если девочке все же диагностировали БАР, с этим расстройством ей придется существовать всю жизнь, сообщила Жесткова.
— Биполярное расстройство невозможно вылечить полностью, оно сравнимо с сахарным диабетом. В этом случае возможно добиться ремиссии с помощью медикаментозного лечения. При этом общее состояние при таком заболевании может как улучшаться, так и ухудшаться. Но в любом случае люди с такими расстройствами требуют по жизни наблюдения у психолога и психиатра, — пояснила врач.
Жесткова подытожила: если поведение девочки в подростковом возрасте было следствием перенесенного депрессивного эпизода, во взрослом возрасте он никак не отразится на ее поведении. Но если речь идет о расстройстве личности, то звездной наследнице придется жить с этим всю жизнь.
Также «ВМ» рассказывала, как живет сейчас дочь Юлии Началовой и Евгения Алдонина — Вера, которая появилась на свет в 2006 году. Сейчас девочке 19 лет, и она, как и ее звездная мама, связала свою жизнь с творчеством.