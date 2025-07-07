Бывший муж Бородиной Омаров рассказал, что «самое страшное» для женщины

На фоне новостей о свадьбе телеведущей Ксении Бородиной и блогера Николая Сердюкова бывший муж звезды «Дома-2», бизнесмен Курбан Омаров порассуждал об отношениях мужчины и женщины. Соответствующий пост появился в его социальных сетях.
По его словам, женщине так трудно найти своего идеального мужчину, потому она ищет не просто партнера для свиданий, а человека, который станет для нее опорой и поддержкой, за которым она сможет спрятать свою усталость, страхи и слабости. Она хочет быть рядом с мужчиной, с которым может быть не сильной и независимой, а настоящей. Бизнесмен также отметил, что нет ничего хуже, чем спустя несколько лет совместной жизни осознать несостоятельность избранника.
— Женщина — создание, которое всегда верит, даже если обжигалась, даже если в прошлом уже было больно. Она снова надеется, снова вкладывает в мужчину самое дорогое — душу, время, веру в лучшее. Она думает: он — именно тот, кто будет рядом, кто не предаст и будет принимать решения, вытащит из любой ямы, станет смыслом ее маленького мира. А потом начинаются будни… Самое страшное для женщины — это в итоге осознать, что ее мужик… просто дурачок. И все это понимают, — сказал Омаров.
Бородина вышла замуж за Николая Сердюкова 4 июня. Как прошло торжество — в материале «Вечерней Москвы».
Многие пользователи Сети упрекают Сердюкова в том, что он «налаживал коммуникацию и связи», а что еще хуже — «забыл, на ком женился».