Бывший муж Бородиной Омаров рассказал, что «самое страшное» для женщины

— Женщина — создание, которое всегда верит, даже если обжигалась, даже если в прошлом уже было больно. Она снова надеется, снова вкладывает в мужчину самое дорогое — душу, время, веру в лучшее. Она думает: он — именно тот, кто будет рядом, кто не предаст и будет принимать решения, вытащит из любой ямы, станет смыслом ее маленького мира. А потом начинаются будни… Самое страшное для женщины — это в итоге осознать, что ее мужик… просто дурачок. И все это понимают, — сказал Омаров.