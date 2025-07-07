Сбежавшая из России ведущая Лазарева* пожаловалась на жизнь за границей

Сбежавшая из России телеведущая Татьяна Лазарева* пожаловалась на жизнь за границей. Она заявила, что сейчас ей, как и другим эмигрантам, приходится туго, у них практически нет денег. Об этом Лазарева* заявила у себя в блоге.