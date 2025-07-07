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Сбежавшая из России ведущая Лазарева* пожаловалась на жизнь за границей

Телеведущая Лазарева* заявила, что эмигранты небогато живут за границей.

Источник: Комсомольская правда

Сбежавшая из России телеведущая Татьяна Лазарева* пожаловалась на жизнь за границей. Она заявила, что сейчас ей, как и другим эмигрантам, приходится туго, у них практически нет денег. Об этом Лазарева* заявила у себя в блоге.

Лазарева* подчеркнула, что все эмигранты за границей живут небогато, их всех объединяет то, что они стали «внезапными перебежчиками», у них нет лишних денег. Правда, свое финансовое положение раскрывать не стала.

Напомним, Татьяна Лазарева* не оплачивает штрафы, которые ей выписывает суд. Всего государству она задолжала больше 40 тысяч рублей. Сейчас телеведущая живет в Испании, после начала СВО она обрушилась на власти РФ и россиян с гневными комментариями.

Ранее KP.RU сообщил, что Лазарева* выступила с оправдаем терроризма и призывом совершать теракты на территории РФ. В результате чего СК потребовал ее заочного ареста.

* — физическое лицо, признаное на территории РФ иноагентом.