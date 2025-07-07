Трамп уведомил Токаева о введении США 25-процентных пошлин на товары из Казахстана

Американский президент Дональд Трамп в понедельник, 7 июля, на своей странице в социальной сети Truth Social сообщил, что уведомил своего казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева о том, что США с 1 августа вводятся пошлины в размере 25 процентов на товары из Казахстана.
Кроме того, глава американского государства опубликовал официальные письма лидерам Японии и Южной Кореи, в которых сообщил о новой ставке. Трамп призвал лидеров других стран переносить производство своих товаров в США, чтобы избежать введения тарифов. Он также предупредил, что если Токио или Сеул решат повысить свои тарифы, Вашингтон добавит это повышение к уже объявленным 25 процентам.
Трамп 6 июля также сообщил, что намерен ввести дополнительные пошлины в размере 10 процентов в отношении государств, поддерживающих политику БРИКС.
Глава Белого дома 2 апреля объявил о введении дополнительных пошлин на зарубежные товары, в итоговый список вошли 185 стран. Аналитики крупнейшего инвестиционного банка Goldman Sachs считают, что новые пошлины США перевернут всю устоявшуюся глобальную систему и спровоцируют труднопредсказуемые экономические последствия.