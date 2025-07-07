Трамп уведомил Токаева о введении США 25-процентных пошлин на товары из Казахстана

Кроме того, глава американского государства опубликовал официальные письма лидерам Японии и Южной Кореи, в которых сообщил о новой ставке. Трамп призвал лидеров других стран переносить производство своих товаров в США, чтобы избежать введения тарифов. Он также предупредил, что если Токио или Сеул решат повысить свои тарифы, Вашингтон добавит это повышение к уже объявленным 25 процентам.