Инстасамку назвали злом и призвали не пускать на заседания Общественной палаты

Пожигайло выразил глубокую обеспокоенность возможным сотрудничеством с артисткой в сфере защиты прав детей. Он считает, что её участие может нанести им вред. Проводя параллель с русской литературой, он отметил, что попытки «заигрывания с тёмными силами» часто приводят к негативным последствиям для самих «игроков». По этой причине он категорически против её участия в обсуждениях, касающихся философских, метафизических, идеологических и нравственных вопросов.