Развожаев подал документы на выборы губернатора Севастополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости. Действующий губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram-канале, что подал документы для участия в сентябрьских выборах главы региона.
Всенародные выборы губернатора пройдут в Севастополе в сентябре в единый день голосования.
«Сегодня подал документы в избирательную комиссию на выдвижение в качестве кандидата в губернаторы Севастополя на сентябрьских выборах» , — написал он.
Развожаев идет на выборы как кандидат от партии «Единая Россия». Он отметил, что избирательная кампания на текущую работу правительства и его рабочий график не повлияет.
Президент России Владимир Путин в феврале пожелал удачи губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву, который намерен идти на выборы главы региона в сентябре.
Ранее документы о выдвижении на должность губернатора города в Севгоризбирком подали Геннадий Кушнир — кандидат от севастопольского городского отделения политической партии «Коммунистическая Партия Российской Федерации», Сергей Круглов от регионального отделения Социалистической политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и Ирина Салина от регионального отделения в Севастополе политической партии «Новые Люди».