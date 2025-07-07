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Развожаев подал документы на выборы губернатора Севастополя

Развожаев подал документы избирком Севастополя для участия в выборах губернатора.

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости. Действующий губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram-канале, что подал документы для участия в сентябрьских выборах главы региона.

Всенародные выборы губернатора пройдут в Севастополе в сентябре в единый день голосования.

«Сегодня подал документы в избирательную комиссию на выдвижение в качестве кандидата в губернаторы Севастополя на сентябрьских выборах» , — написал он.

Развожаев идет на выборы как кандидат от партии «Единая Россия». Он отметил, что избирательная кампания на текущую работу правительства и его рабочий график не повлияет.

Президент России Владимир Путин в феврале пожелал удачи губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву, который намерен идти на выборы главы региона в сентябре.

Ранее документы о выдвижении на должность губернатора города в Севгоризбирком подали Геннадий Кушнир — кандидат от севастопольского городского отделения политической партии «Коммунистическая Партия Российской Федерации», Сергей Круглов от регионального отделения Социалистической политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и Ирина Салина от регионального отделения в Севастополе политической партии «Новые Люди».

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