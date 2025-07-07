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Трамп вводит пошлины в 25% на товары из Казахстана с 1 августа

США вводят пошлины в размере до 40% на товары из Казахстана, Южной Африки, Лаоса и Мьянмы.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ввел пошлины в размере 25% на товары, импортируемые в США из Казахстана, с 1 августа 2025 года. Соответствующее письмо глава Белого дома направил президенту республики Касым-Жомарту Токаеву.

Отмечается, что торговые пошлины в 25% со стороны США также планируется ввести на товары из Малайзии. Помимо этого, Вашингтон с 1 августа намерен ввести тарифы в 30% на всю продукцию, импортируемую из Южной Африки, а также пошлины в 40% на товары из Лаоса и Мьянмы.

Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп вводит 25% пошлины на все товары, поступающие в США из Японии и Южной Кореи. Как отметили в администрации американского лидера, мера направлена на борьбу с торговым дефицитом, вызванным действиями стран.

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