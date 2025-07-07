В Ростовской области прокуратура добилась ремонта в районной больнице

В детско-соматическом отделении обнаружены многочисленные дефекты, угрожавшие безопасности пациентов. Состояние отделки помещений требовало срочного вмешательства: ветхое напольное покрытие, поврежденные стены и потолки, неисправная система освещения создавали реальную опасность для больных.