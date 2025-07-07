В Ростовской области прокуратура добилась ремонта в районной больнице

Надзорное ведомство Родионово-Несветайского района провело внеплановую проверку местного медучреждения, выявив серьезные нарушения. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.
В детско-соматическом отделении обнаружены многочисленные дефекты, угрожавшие безопасности пациентов. Состояние отделки помещений требовало срочного вмешательства: ветхое напольное покрытие, поврежденные стены и потолки, неисправная система освещения создавали реальную опасность для больных.
После выявления нарушений руководителю больницы внесено официальное представление. В кратчайшие сроки был проведен капитальный ремонт, полностью заменены все проблемные элементы отделки.
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