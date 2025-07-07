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Трамп видит в БРИКС угрозу и намерен принимать меры: в Белом доме раскрыли позицию президента США

Белый дом: Трамп считает, что БРИКС способен подорвать интересы США.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп увидел угрозу в БРИКС, и он намерен начать действовать. Об этом сообщили в Белом доме, раскрыв позицию главы Штатов.

Отмечается, что американский политик считает, что БРИКС может подорвать интересы США, поэтому он хочет начать принимать меры. Правда, о каких именно мерах идет речь, не сообщается.

Напомним, уже неоднократно отмечалось, что БРИКС не подрывает ничьи национальные интересы, также альянс не стремится заменить доллар на мировом рынке, вводя свою валюту. Все страны-участницы ведут расчеты преимущественно в национальной валюте.

Ранее KP.RU сообщил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на саммите БРИКС. Его пресс-конференция на мероприятии вызвала фурор. Зал был заполнен иностранными журналистами. Те, кому не достало свободного места, приходили послушать российского дипломата со своими стульями.

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