Трамп видит в БРИКС угрозу и намерен принимать меры: в Белом доме раскрыли позицию президента США

Ранее KP.RU сообщил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на саммите БРИКС. Его пресс-конференция на мероприятии вызвала фурор. Зал был заполнен иностранными журналистами. Те, кому не достало свободного места, приходили послушать российского дипломата со своими стульями.