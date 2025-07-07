Все российские аэропорты отменили ограничения на полеты

Все аэропорты России сняли ограничения на полеты, заявил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Все аэропорты страны принимают и отправляют рейсы. Минтранс России и Росавиация продолжают контролировать работу отечественного воздушного транспорта», — следует из публикации.
Также он уточнил, что с начала суток в столичном Шереметьево обслужили 562 рейса на прилет и вылет, в петербургском Пулково — 442, а нижегородском Стригино — 38.
Кроме того, в публикации Кореняко также указано, что расписание в упомянутых воздушных гаванях продолжает стабилизироваться.
Ранее генерал-майор Владимир Попов заявил, что беспилотники ВСУ представляют большую опасность для российских пассажирских самолетов из-за наличия взрывчатки.