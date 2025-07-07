Жизнь продолжается: Жонглёр из Москвы вернулся на манеж после тяжёлого ранения в зоне СВО

Несмотря на серьёзную травму руки, Тесленко убедил врачей попытаться ее спасти. Операция прошла успешно, но подвижность конечности ограничена — вращение вокруг оси затруднено. Тем не менее жонглёр смог вернуться к любимой работе в цирке, где он выступал на прославленных аренах, включая Большой московский цирк и «Дю Солей». Сейчас он активно работает над восстановлением функциональности руки.
«Если бы у меня не было многолетней цирковой закалки, то я бы никогда не смог преодолеть этот марафон жизни и смерти. [Руку] разрабатываю, чувствую в себе потенциал, недавно начал бросать уже пять колечек», — рассказал Тесленко.
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