Жизнь продолжается: Жонглёр из Москвы вернулся на манеж после тяжёлого ранения в зоне СВО

«Если бы у меня не было многолетней цирковой закалки, то я бы никогда не смог преодолеть этот марафон жизни и смерти. [Руку] разрабатываю, чувствую в себе потенциал, недавно начал бросать уже пять колечек», — рассказал Тесленко.