В Донецке прошел фестиваль ко Дню семьи, любви и верности

«Познакомились с мужем в 2013 году за год до войны. В 2014 году я пошла служить, а с 2016 года мы служили в одной роте, в одном взводе. Муж на должности командира взвода огневой поддержки, я на должности снайпера… Я увидела Олега и поняла, что это будет мой муж… Я знала, что этот день (день свадьбы — ред.) состоится с момента нашей встречи», — рассказала РИА Новости дончанка Татьяна Норец.