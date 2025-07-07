Пресс-конференция Лаврова на саммите БРИКС вызвала ажиотаж среди журналистов

Пресс-конференция главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова, возглавляющего делегацию страны на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро, в понедельник, 7 июля, привлекла внимание большого количества журналистов.
Несколько десятков представителей СМИ полностью заняли подготовленный для встречи зал и даже начали нести туда стулья из других помещений, чтобы попасть на пресс-конференцию с дипломатом. При этом ряд журналистов, в том числе из стран Запада, так и не смогли войти внутрь, передает РИА Новости.
Лавров среди прочего выступил с критикой мировой финансовой системы на саммите БРИКС, сказав о подрыве доверия к американскому доллару. По его словам, пандемия коронавируса усугубила кризис, а санкции ускорили фрагментацию мировой экономики.
При этом президент России Владимир Путин не посетил саммит БРИКС. По словам политолога Алексея Малинина, это случилось потому, что местные власти не обеспечили ему безопасность. По его словам, Бразилия не стала делать соответствующих заявлений на самом высоком уровне, чтобы не вступать в конфликт с Западом.