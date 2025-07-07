Пресс-конференция Лаврова на саммите БРИКС вызвала ажиотаж среди журналистов

Несколько десятков представителей СМИ полностью заняли подготовленный для встречи зал и даже начали нести туда стулья из других помещений, чтобы попасть на пресс-конференцию с дипломатом. При этом ряд журналистов, в том числе из стран Запада, так и не смогли войти внутрь, передает РИА Новости.