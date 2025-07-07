«Продаем готовую продукцию — никакого курса нет». Платошкин о том, насколько РФ зависит от доллара

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА доктор исторических наук Николай Платошкин высказал мнение о том, насколько современная Россия зависит от доллара, а также рассказал, как была устроена товарно-денежная система в СССР.
«Мне было сложно в МГИМО в 80-е годы изучать биржевой кризис ФРГ, я не понимал, что это. У нас никаких биржевых кризисов не было вообще. 83-й год был сложный, у нас рост всего на 4%, говорили нам на занятиях, — это мало, нам минимум 5 надо. А у них что-то все рушилось, падало, какой-то биржевой кризис, черти что, какая-то очередная валютная девальвация. Мы на это все смотрели, как люди на аквариумных рыбок», — сказал Николай Платошкин.
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Доктор исторических наук дополнил: «Какой был курс доллара — это был у нас в МГИМО завальный вопрос. На экзамене спрашивали: а какой сейчас курс доллара к немецкой марке? Нас вообще не волновало, а сейчас, хочешь не хочешь, возьмите любую ленту новостей — у нас две цифры, цена на нефть и курс доллара».
Он пояснил, что мировые цены на нефть и газ котируются в долларах: «Причем это было не всегда. Просто это было в те времена, которых даже я не помню. В долларах, потому что крупнейший в мире потребитель нефти — Соединенные Штаты. Поэтому они как потребитель деноминируют цены в долларах. Был бы крупнейший потребитель, предположим, Евросоюз, цены были бы биржевые в евро. Был бы крупнейший потребитель, Китай, он еще пока не является, был бы юань. И здесь, если мы поставляем сырье биржевое, мы зависим от этих валют. И для меня, честно говоря, наплевать, зависим ли мы от евро, от доллара или от юаня. Это мне все не шибко улыбается. А вот если мы продаем готовую продукцию, трактора, там никакого курса нет. Это не биржевой товар».
«Мы с Африкой, в общем, сейчас начали возвращаться к советскому периоду. Условно говоря, они нам несколько тонн кофе, а мы им пшеницу. И тут валюта играет чисто счетную роль. Она сама может и не ходить, ходят товары. Это как мы с ними договоримся, — сказал Николай Платошкин. — И у нас так и было в советское время. Эфиопия нам кофе, мы те же белорусские МТЗ. Какой доллар? Кого он вообще интересовал? Это мы сами с ними договаривались, сколько будет мешков кофе стоить один МТЗ. Все, договорились, и им хорошо (у них тракторов нет), и нам (у нас кофе нет)».
Доктор исторических наук подчеркнул, что у Советского Союза с друзьями была клиринговая торговля. «Да, мы учитывали мировые цены. Те, кто врет, что СССР поставлял что-то там задаром, они врут. Но эти цены, как бухгалтерский инструмент был просто. Мировая цена на сахар — один доллар, на нефть — один. Все, значит, за кило сахара — литр нефти. Сам доллар, грубо говоря, был вообще не нужен. Был инвалютный рубль. Был рубль даже в рамках Совета экономической взаимопомощи, в который мы Франции кредит давали. Это когда о евро никто даже и не мечтал. У нас был переводной рубль 1963 года, это единая, коллективная, безналичная валюта соцстран. Мы Югославии давали кредиты, они не входили в зону переводную и Франции на строительство металлургического завода. Американцы не дали, когда левые победили на выборах. А мы дали. И они брали охотно. Эта валюта, кстати, формально даже сейчас не отменена», — сказал Николай Платошкин. -0-