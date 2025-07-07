«Продаем готовую продукцию — никакого курса нет». Платошкин о том, насколько РФ зависит от доллара

Он пояснил, что мировые цены на нефть и газ котируются в долларах: «Причем это было не всегда. Просто это было в те времена, которых даже я не помню. В долларах, потому что крупнейший в мире потребитель нефти — Соединенные Штаты. Поэтому они как потребитель деноминируют цены в долларах. Был бы крупнейший потребитель, предположим, Евросоюз, цены были бы биржевые в евро. Был бы крупнейший потребитель, Китай, он еще пока не является, был бы юань. И здесь, если мы поставляем сырье биржевое, мы зависим от этих валют. И для меня, честно говоря, наплевать, зависим ли мы от евро, от доллара или от юаня. Это мне все не шибко улыбается. А вот если мы продаем готовую продукцию, трактора, там никакого курса нет. Это не биржевой товар».