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«Аэрофлот» стабилизировал расписание рейсов на фоне массовых задержек

Авиакомпания «Аэрофлот» стабилизировала расписание пассажирских рейсов по всей маршрутной сети на фоне массовой задержки перелетов. Об этом в понедельник, 7 июля, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Авиакомпания «Аэрофлот» стабилизировала расписание пассажирских рейсов по всей маршрутной сети на фоне массовой задержки перелетов. Об этом в понедельник, 7 июля, сообщили в пресс-службе перевозчика.

По словам представителей авиакомпании, к текущему моменту все еще продолжается работа с пассажирами рейсов, которые были отменены из-за вынужденной корректировки расписания. Они предложили клиентам несколько вариантов, в том числе оформление возврата денег, покупку билета на тот же маршрут или переоформление уже приобретенного билета.

— Стабилизация расписания по рейсам, выполняемым авиакомпанией «Россия» из/в Пулково, ожидается к утру 8 июля, — передает официальный Telegram-канал «Аэрофлота».

Профильные эксперты сообщили, что транспортный коллапс из-за временных ограничений в аэропортах России в прошедшие выходные может обойтись перевозчикам в 20 миллиардов рублей. Роспотребнадзор тем временем открыл горячую линию для потребителей, столкнувшихся с задержкой авиарейсов. «Вечерняя Москва» выясняла со специалистом, предусмотрены ли определенные действия в случае непредвиденных ситуаций в воздушных гаванях.