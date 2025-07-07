«Аэрофлот» стабилизировал расписание рейсов на фоне массовых задержек

По словам представителей авиакомпании, к текущему моменту все еще продолжается работа с пассажирами рейсов, которые были отменены из-за вынужденной корректировки расписания. Они предложили клиентам несколько вариантов, в том числе оформление возврата денег, покупку билета на тот же маршрут или переоформление уже приобретенного билета.