В Росавиации сообщили о возобновлении работы всех аэропортов страны

Все аэропорты России возобновили работу, воздушные гавани страны принимают и отправляют рейсы. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Все аэропорты страны принимают и отправляют рейсы. Минтранс России и Росавиация продолжают контролировать работу отечественного воздушного транспорта», — написал он в Telegram-канале.
По словам Кореняко, расписание рейсов постепенно стабилизируется в аэропортах Шереметьево, Пулково и Стригино. В воздушных гаванях наблюдается спокойная обстановка, скопления пассажиров практически не наблюдаются.
Ранее KP.RU сообщал, что глава Росавиации Дмитрий Ядров обсудил с главой Крыма Сергеем Аксеновым вопросы, связанные с потенциальным открытием аэропорта Симферополя.