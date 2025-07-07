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В Росавиации сообщили о возобновлении работы всех аэропортов страны

Росавиация: Все аэропорты страны принимают и отправляют рейсы.

Источник: Комсомольская правда

Все аэропорты России возобновили работу, воздушные гавани страны принимают и отправляют рейсы. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Все аэропорты страны принимают и отправляют рейсы. Минтранс России и Росавиация продолжают контролировать работу отечественного воздушного транспорта», — написал он в Telegram-канале.

По словам Кореняко, расписание рейсов постепенно стабилизируется в аэропортах Шереметьево, Пулково и Стригино. В воздушных гаванях наблюдается спокойная обстановка, скопления пассажиров практически не наблюдаются.

Ранее KP.RU сообщал, что глава Росавиации Дмитрий Ядров обсудил с главой Крыма Сергеем Аксеновым вопросы, связанные с потенциальным открытием аэропорта Симферополя.

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