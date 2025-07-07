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Более половины поездов в московском метро станут беспилотными

К 2035 году 60% поездов московского метро будут работать в беспилотном режиме. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

60% поездов московского метро станут беспилотными.

К 2035 году 60% поездов московского метро будут работать в беспилотном режиме. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Задача — сделать так, чтобы наши вагоны метро выполняли то жесткое расписание, которое у нас есть, с его высокой точностью — больше 99,99%. Также необходимо, чтобы интервал движения 60−90 секунд в час пик тоже соблюдался», — заявил Ликсутов, передает издание «Ведомости». Отмечается, что в декабре текущего года на Большой кольцевой линии планируется начать полноценные испытания беспилотного поезда.

Ранее сообщалось, что внедрение беспилотного общественного транспорта направлено на повышение безопасности на дорогах. С помощью технологий удастся минимизировать человеческий фактор и снизить количество аварий по вине водителей, подытожил спикер. Отмечается, что вслед за Москвой и Казанью общественный транспорт без водителей появится в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.