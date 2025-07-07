Более половины поездов в московском метро станут беспилотными

«Задача — сделать так, чтобы наши вагоны метро выполняли то жесткое расписание, которое у нас есть, с его высокой точностью — больше 99,99%. Также необходимо, чтобы интервал движения 60−90 секунд в час пик тоже соблюдался», — заявил Ликсутов, передает издание «Ведомости». Отмечается, что в декабре текущего года на Большой кольцевой линии планируется начать полноценные испытания беспилотного поезда.