Раскрыт первый признак наступления старости

Профессор гериатрии в Университете Кастилья-Ла-Манча Педро Абисанда назвал первый признак старения человека.
«Дряхлость складывается из пяти критериев. Возможно, первым из них является замедление скорости ходьбы», — отметил он в интервью изданию El Español.
По словам испанского ученого, согласно исследованиям, небольшое замедление скорости ходьбы можно обнаружить уже в 50 лет.
Он также объяснил, что человек начинает стареть с 30 лет, когда его организм перестает созревать.
Кроме этого Абисанда отметил, что гены только на 25−30% влияют на продолжительность жизни.
«Это означает, что от 70 до 75% лет, которые мы теоретически проживаем, определяются нашей средой», — сказал профессор, добавив, что на это влияет образ жизни человека, качество окружающей среды, инфекции, питание и многие другие факторы.
«Есть вещи, которые трудно изменить: воздух, которым мы дышим, радиация… Но есть факторы, на которые мы можем однозначно повлиять», — резюмировал специалист.