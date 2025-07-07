Ричмонд
+29°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыт первый признак наступления старости

Профессор гериатрии в Университете Кастилья-Ла-Манча Педро Абисанда назвал первый признак старения человека.

Профессор гериатрии в Университете Кастилья-Ла-Манча Педро Абисанда назвал первый признак старения человека.

«Дряхлость складывается из пяти критериев. Возможно, первым из них является замедление скорости ходьбы», — отметил он в интервью изданию El Español.

По словам испанского ученого, согласно исследованиям, небольшое замедление скорости ходьбы можно обнаружить уже в 50 лет.

Он также объяснил, что человек начинает стареть с 30 лет, когда его организм перестает созревать.

Кроме этого Абисанда отметил, что гены только на 25−30% влияют на продолжительность жизни.

«Это означает, что от 70 до 75% лет, которые мы теоретически проживаем, определяются нашей средой», — сказал профессор, добавив, что на это влияет образ жизни человека, качество окружающей среды, инфекции, питание и многие другие факторы.

«Есть вещи, которые трудно изменить: воздух, которым мы дышим, радиация… Но есть факторы, на которые мы можем однозначно повлиять», — резюмировал специалист.