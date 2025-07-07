Дума обсудит возможность продления срока действия результатов ЕГЭ для призывников

«Пленарное заседание 8 июля … О продлении срока действия результатов ЕГЭ для призывников и участников СВО — второе чтение», — сказал собеседник агентства.
Предлагаемые изменения в статью 70 ФЗ «Об образовании» направлены на обеспечение равных возможностей для военнослужащих. Суть поправки заключается в том, чтобы не включать время службы в армии в четырёхлетний срок действия результатов ЕГЭ. По мнению ряда политиков, это позволит тем, кто отдал долг Родине, продолжить образование без необходимости повторно сдавать экзамены, что представляется вполне справедливым.
Ранее стало известно, что российский лидер Владимир Путин поддержал инициативу о введении обязательного ЕГЭ по истории для тех, кто собирается поступать в вузы на гуманитарные и социально-экономические специальности. Это предложение было озвучено на встрече с авторами и редакторами нового учебника истории, где обсуждались важные аспекты образовательной политики.