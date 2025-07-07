Дума обсудит возможность продления срока действия результатов ЕГЭ для призывников

Предлагаемые изменения в статью 70 ФЗ «Об образовании» направлены на обеспечение равных возможностей для военнослужащих. Суть поправки заключается в том, чтобы не включать время службы в армии в четырёхлетний срок действия результатов ЕГЭ. По мнению ряда политиков, это позволит тем, кто отдал долг Родине, продолжить образование без необходимости повторно сдавать экзамены, что представляется вполне справедливым.