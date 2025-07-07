В США обнаружили останки древнейшего птерозавра Северной Америки

Как отмечают ученые, останки этого крылатого ящера были обнаружены рядом с прослойкой пепла, что позволило им определить точный возраст этой окаменелости — 209,18 млн лет. Подобная датировка делает существо современником древнейших птерозавров Земли из Европы и говорит о том, что рыбоядные летающие рептилии проникли в засушливые субтропические регионы Пангеи еще до того, как распался этот субконтинент. Это значительно расширяет представления ученых об истории эволюции птерозавров, подытожили палеонтологи.