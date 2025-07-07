Пугачёва в рваных скинни-джинсах дала волю эмоциям на пляже в Юрмале

Ранее Алла Пугачёва выложила видео, на котором Галкин* вместе с дочерью Лизой готовит яичницу. Во время съёмки артистка призналась, что у неё трясутся руки. Подписчики тут же заподозрили проблемы со здоровьем у певицы.