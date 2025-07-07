Крепкая семья — это тренд: Более 200 пар смогут пожениться на фестивале Национального центра «Россия»

«Мы хотим, в том числе, с помощью этого фестиваля, чтобы крепкая семья становилась трендом, осознанным выбором молодого поколения, ведь это не только личное счастье и сохранение рода, но и важный вклад в будущее нашей страны», — отметила заместитель гендиректора Национального центра «Россия» Анастасия Звягина.