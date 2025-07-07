Ричмонд
+29°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крымский мост сейчас — ситуация вечером в понедельник

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости Крым. На Крымском мосту в очередях перед досмотровыми пунктами вечером в понедельник стоят 140 автомобилей со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

Источник: РИА "Новости"

«В очереди со стороны Тамани находится 140 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет», — сказано в сообщении по состоянию на 22:00.

Транспорт на въезде в Крым стал скапливаться на мосту начиная с 5 утра понедельника, когда перед пунктами досмотра стояли 350 авто. В течение дня очередь росла и по состоянию на 16 часов состояла более чем из 1700 автомобилей.

Ежедневно в сезон по мосту через Керченский пролив проезжают около семи тысяч автомобилей. Со стороны Тамани работает 60 пунктов ручного досмотра, а со стороны Керчи — 50. Для ускорения процесса посты досмотра работают на полную силу.