Крымский мост сейчас — ситуация вечером в понедельник

«В очереди со стороны Тамани находится 140 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет», — сказано в сообщении по состоянию на 22:00.
Транспорт на въезде в Крым стал скапливаться на мосту начиная с 5 утра понедельника, когда перед пунктами досмотра стояли 350 авто. В течение дня очередь росла и по состоянию на 16 часов состояла более чем из 1700 автомобилей.
Ежедневно в сезон по мосту через Керченский пролив проезжают около семи тысяч автомобилей. Со стороны Тамани работает 60 пунктов ручного досмотра, а со стороны Керчи — 50. Для ускорения процесса посты досмотра работают на полную силу.