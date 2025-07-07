Россиянка Андреева вышла в четвертьфинал Уимблдона

Российская теннисистка Мирра Андреева в матче четвертого круга Уимблдона одержала победу над американкой Эммой Наварро.
Встреча, состоявшаяся на травяных кортах Лондона, продолжалась 1 час 17 минут и завершилась победой российской спортсменки со счетом 6:2, 6:3.
Примечательно, что Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой, дошедшей до четвертьфинала Уимблдона. Таким образом 18-летняя россиянка повторила достижение Марии Шараповой.
Напомним, ранее сообщалось, что Карен Хачанов пробился в четвёртый раунд Уимблдона — третьего турнира серии «Большого шлема» в текущем теннисном сезоне.