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Россиянка Андреева вышла в четвертьфинал Уимблдона

Мирра Андреева одержала победу над американкой Эммой Наварро.

Источник: Аргументы и факты

Российская теннисистка Мирра Андреева в матче четвертого круга Уимблдона одержала победу над американкой Эммой Наварро.

Встреча, состоявшаяся на травяных кортах Лондона, продолжалась 1 час 17 минут и завершилась победой российской спортсменки со счетом 6:2, 6:3.

Примечательно, что Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой, дошедшей до четвертьфинала Уимблдона. Таким образом 18-летняя россиянка повторила достижение Марии Шараповой.

Напомним, ранее сообщалось, что Карен Хачанов пробился в четвёртый раунд Уимблдона — третьего турнира серии «Большого шлема» в текущем теннисном сезоне.