«Девочке в маске Бэтмена» провели новую операцию по удалению родимого пятна

У Луны полностью удалили рубцы с лба и носа, а также значительные участки с щек и три тканевых экспандера. Малышке потребуется еще три операции. На финальном этапе будут удаляться рубцы и восстанавливаться брови. Ожидается, что на лечение после сегодняшней процедуры уйдет не менее двух лет, передает RT.