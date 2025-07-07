«Девочке в маске Бэтмена» провели новую операцию по удалению родимого пятна

Девочке из Соединенных Штатов Луне Феннер, родившейся с «маской Бэтмена», провели новую операцию по удалению родимого пятна на лице. Процедура, которая длилась шесть часов и 10 минут, прошла в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила лечащий врач ребенка Ольга Филиппова.
У Луны полностью удалили рубцы с лба и носа, а также значительные участки с щек и три тканевых экспандера. Малышке потребуется еще три операции. На финальном этапе будут удаляться рубцы и восстанавливаться брови. Ожидается, что на лечение после сегодняшней процедуры уйдет не менее двух лет, передает RT.
У малышки с детства было огромное родимое пятно на лице. Этот невус придавал ей некое сходство с маской героя комиксов Бэтмена. Пятно могло спровоцировать появление онкологических новообразований, поэтому родители приняли решение об операции.
Американские врачи отказались ее проводить, поэтому семья обратилась к медикам из Краснодара, которые помогли девочке. Хирург Павел Попов удалил пятно лазером еще в 2021 году.
В прошлом году Луне Феннер провели новую хирургическую манипуляцию в клинике в Санкт-Петербурге: ей удалили рубцовые ткани на ее лице и заменили здоровой кожей, а также выполнили пластику верхнего века.