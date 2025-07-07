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Белый дом: еще 12 стран получат уведомления от Трампа о новых пошлинах на товары

Кэролайн Левитт заявила, что уведомления от президента США о введении пошлин на товары уже были направлены в Южную Корею и Японию.

Источник: Комсомольская правда

Еще 12 стран получат уведомления от президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о введении новых пошлин со стороны США на импортируемые ими товары. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Примерно 12 других стран также получат уведомления и письма непосредственно от президента Соединенных Штатов», — сообщила она в ходе брифинга.

Левитт также отметила, что аналогичные уведомления от Трампа сегодня уже были отправлены представителям Южной Кореи и Японии.

Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп направил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву письмо с уведомлением о введении пошлин в 25% на товары, импортируемые в США из республики. Тарифы будут действовать с 1 августа 2025 года.

Также глава Белого дома сообщил о введении пошлин на товары из Южной Африки, Лаоса и Мьянмы.

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