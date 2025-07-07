Белый дом: еще 12 стран получат уведомления от Трампа о новых пошлинах на товары

Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп направил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву письмо с уведомлением о введении пошлин в 25% на товары, импортируемые в США из республики. Тарифы будут действовать с 1 августа 2025 года.