Белый дом: еще 12 стран получат уведомления от Трампа о новых пошлинах на товары

Еще 12 стран получат уведомления от президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о введении новых пошлин со стороны США на импортируемые ими товары. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
«Примерно 12 других стран также получат уведомления и письма непосредственно от президента Соединенных Штатов», — сообщила она в ходе брифинга.
Левитт также отметила, что аналогичные уведомления от Трампа сегодня уже были отправлены представителям Южной Кореи и Японии.
Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп направил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву письмо с уведомлением о введении пошлин в 25% на товары, импортируемые в США из республики. Тарифы будут действовать с 1 августа 2025 года.
Также глава Белого дома сообщил о введении пошлин на товары из Южной Африки, Лаоса и Мьянмы.