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В Белом доме объяснили, почему приостановили поставки оружия на Украину

Левитт: остановка поставок оружия на Украину связана с проверкой военной помощи.

Источник: Комсомольская правда

В Белом доме прокомментировали приостановку поставок оружия на Украину. Там подчеркнули, что это решение правительства США касается не только Киева, но и других стран и связано с проведением проверки предоставления военной помощи. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Это стандартная проверка Пентагона всей военной помощи, которую США оказывают всем странам и регионам мира, а не только Украине», — говорится в сообщении от представителя Белого дома.

Напомним, президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал факт начала конфликта на Украине и подчеркнул, что оказывает помощь Киеву. При этом американский политик добавил, что нужно двигаться к завершению конфликта и переходить к переговорам.

Ранее KP.RU сообщил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, но при условии, что если они будут справедливыми и приведут к долгосрочному урегулированию конфликта. А также инициативы в переговорном процессе должны учитывать интересы России.

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