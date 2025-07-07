В Белом доме объяснили, почему приостановили поставки оружия на Украину

В Белом доме прокомментировали приостановку поставок оружия на Украину. Там подчеркнули, что это решение правительства США касается не только Киева, но и других стран и связано с проведением проверки предоставления военной помощи. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
«Это стандартная проверка Пентагона всей военной помощи, которую США оказывают всем странам и регионам мира, а не только Украине», — говорится в сообщении от представителя Белого дома.
Напомним, президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал факт начала конфликта на Украине и подчеркнул, что оказывает помощь Киеву. При этом американский политик добавил, что нужно двигаться к завершению конфликта и переходить к переговорам.
Ранее KP.RU сообщил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, но при условии, что если они будут справедливыми и приведут к долгосрочному урегулированию конфликта. А также инициативы в переговорном процессе должны учитывать интересы России.