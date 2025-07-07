«У нас другие не дерутся?»: Роднина призвала не уделять внимание драке Смолова

— Зачем комментировать пьяные хулиганские выходки футболистов? Не по-доброму вы ко мне относитесь. И почему только на спортсменов-хулиганов обращают внимание? У нас, что, другие в стране не дерутся? Неужели выходка Смолова — это самая большая тема в спорте за последние дни? — приводит ее слова портал «ВсеПроСпорт».