«У нас другие не дерутся?»: Роднина призвала не уделять внимание драке Смолова

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Государственной думы РФ Ирина Роднина отреагировала на инцидент с дракой, в которой принимал участие российский футболист Федор Смолов.
По ее словам, этому инциденту не стоит уделять слишком много внимания.
— Зачем комментировать пьяные хулиганские выходки футболистов? Не по-доброму вы ко мне относитесь. И почему только на спортсменов-хулиганов обращают внимание? У нас, что, другие в стране не дерутся? Неужели выходка Смолова — это самая большая тема в спорте за последние дни? — приводит ее слова портал «ВсеПроСпорт».
Инцидент произошел ночью 28 мая в центре Москвы, когда Смолов вместе с друзьями отмечал победу «Краснодара» в чемпионате России. Утром компания зашла в «Кофеманию», где между ними и другими посетителями вспыхнул конфликт. Причиной стал шум от компании Смолова. В результате футболист ударил по лицу других посетителей.
Позднее спортсмен обратился в полицию с заявлением о вымогательстве и мошенничестве. Речь шла о попытке вымогательства 20 миллионов рублей, а также о покушении на мошенничество в особо крупном размере. «Вечерняя Москва» рассказала, как произошла драка и кто высказался о случившемся.