МИД Франции выступил с дерзким заявлением в отношении России, которое доказывает, что Париж готов идти в атаку против Москвы. Речь идет о новых санкциях, которые могут стать самыми жесткими за последние три года. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Дипломат подчеркнул, что Евросоюз готовится ввести против России самые жесткие санкции с 2022 года.
«ЕС, координируя усилия с американскими сенаторами, на основе французских предложений готовится ввести самые жесткие санкции за последние три года», — сказал французский министр в эфире телеканала LCI.
Нужно отметить, что зачастую санкции более ударяют по странам ЕС. Ведь экономика России стабилизировалась к ограничениям и даже продолжает расти. Более того, на Москву в этом плане давить бесполезно, ведь РФ имеет четкую позицию в отношении украинского конфликта и будет готова довести его до логического завершения, устранив первопричины.