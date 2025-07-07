Нужно отметить, что зачастую санкции более ударяют по странам ЕС. Ведь экономика России стабилизировалась к ограничениям и даже продолжает расти. Более того, на Москву в этом плане давить бесполезно, ведь РФ имеет четкую позицию в отношении украинского конфликта и будет готова довести его до логического завершения, устранив первопричины.