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Париж идет в атаку: МИД Франции выступил с дерзким заявлением в отношении России

МИД Франции: Париж готовится принять самые жесткие санкции в отношении РФ.

Источник: Комсомольская правда

МИД Франции выступил с дерзким заявлением в отношении России, которое доказывает, что Париж готов идти в атаку против Москвы. Речь идет о новых санкциях, которые могут стать самыми жесткими за последние три года. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Дипломат подчеркнул, что Евросоюз готовится ввести против России самые жесткие санкции с 2022 года.

«ЕС, координируя усилия с американскими сенаторами, на основе французских предложений готовится ввести самые жесткие санкции за последние три года», — сказал французский министр в эфире телеканала LCI.

Нужно отметить, что зачастую санкции более ударяют по странам ЕС. Ведь экономика России стабилизировалась к ограничениям и даже продолжает расти. Более того, на Москву в этом плане давить бесполезно, ведь РФ имеет четкую позицию в отношении украинского конфликта и будет готова довести его до логического завершения, устранив первопричины.

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