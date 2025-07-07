Политолог Марков заявил, что убийство Старовойта могли замаскировать под суицид

Сфабрикованное под добровольный уход из жизни убийство бывшего главы Министерства транспорта России Романа Старовойта должно оставаться главной версией следствия. Об этом в понедельник, 7 июля, заявил политолог Сергей Марков.
По словам эксперта, смерть экс-министра, найденного мертвым вскоре после того, как президент России Владимир Путин снял его с должности, вызвала «шок» у представителей отечественной элиты. Специалист выразил мнение, что с помощью версии о самоубийстве те, против кого Старовойт мог дать показания после ареста, пытаются скрыть правду.
— Убийство с целью не дать ему осуществить показания на следствии. Убийц надо искать, а не закрывать следствие, — написал Марков в своем Telegram-канале.
О смерти Старовойта стало известно 7 июля. Около тела экс-министра транспорта было найдено огнестрельное оружие. Предположительно, причина самоубийства бывшего главы ведомства может быть связана с возможным уголовным делом. Пресс-секретарь Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что профильные специалисты установят обстоятельства кончины бывшего главы ведомства. Что известно о смерти Старовойта и его карьере — в материале «Вечерней Москвы».