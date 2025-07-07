Политолог Марков заявил, что убийство Старовойта могли замаскировать под суицид

По словам эксперта, смерть экс-министра, найденного мертвым вскоре после того, как президент России Владимир Путин снял его с должности, вызвала «шок» у представителей отечественной элиты. Специалист выразил мнение, что с помощью версии о самоубийстве те, против кого Старовойт мог дать показания после ареста, пытаются скрыть правду.