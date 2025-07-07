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Волонтеры спасают кошек из частного приюта в Ленинградской области

Волонтеры попросили помощи со спасением животных из приюта «Кошкин дом “Тимошка” в Ленинградской области.

Волонтеры попросили помощи со спасением животных из приюта «Кошкин дом “Тимошка” в Ленинградской области.

Как говорится в заявление в сети «ВКонтакте», хозяйку приюта с онкологическим заболеванием последней стадии госпитализировали и сейчас определяют в хоспис. Кошки остались без ухода.

По словам волонтеров, для животных требуются медикаменты, корм, нужны кураторы или новые хозяева.

В приюте, который организован в частном доме, сейчас живут более 80 кошек. Часть животных, которые выглядели больными, волонтеры уже забрали.