Волонтеры спасают кошек из частного приюта в Ленинградской области

Волонтеры попросили помощи со спасением животных из приюта «Кошкин дом “Тимошка” в Ленинградской области.
Как говорится в заявление в сети «ВКонтакте», хозяйку приюта с онкологическим заболеванием последней стадии госпитализировали и сейчас определяют в хоспис. Кошки остались без ухода.
По словам волонтеров, для животных требуются медикаменты, корм, нужны кураторы или новые хозяева.
В приюте, который организован в частном доме, сейчас живут более 80 кошек. Часть животных, которые выглядели больными, волонтеры уже забрали.