«Просим соблюдать порядок»: курительную комнату в Пулково снова сделали бесплатной

Ранее сегодня сообщалось, что курилку, которая только в начале месяца стала платной, закрывают и она станет недоступна уже через несколько часов. Как утверждали «Фонтанке» в пресс-службе воздушной гавани, курилка будет закрыта по техническим причинам. Они в том числе включают небольшой ремонт. Это должно было произойти уже ночью с 7 на 8 июля.