«Просим соблюдать порядок»: курительную комнату в Пулково снова сделали бесплатной

«По многочисленным просьбам и учитывая сложность ситуации в аэропортах руководство Пулково приняло решение сделать доступ в курительную комнату бесплатным», — гласит сообщение.
«Просим соблюдать порядок», — добавили в Пулково и напомнили, что курительная комната рассчитана на единовременное посещение шести человек.
Ранее сегодня сообщалось, что курилку, которая только в начале месяца стала платной, закрывают и она станет недоступна уже через несколько часов. Как утверждали «Фонтанке» в пресс-службе воздушной гавани, курилка будет закрыта по техническим причинам. Они в том числе включают небольшой ремонт. Это должно было произойти уже ночью с 7 на 8 июля.
Согласно обновленной информации, комната станет вновь доступна для курильщиков сегодня в полночь. Очевидно, задуманный ремонт к этому времени будет уже завершен — позднее пресс-служба Пулково уточнила, что курилка откроется «после завершения технических работ».
Напомним, с 1 июля разовое посещение комнаты оценили в 500 рублей.