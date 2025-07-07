Ричмонд
+29°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Просим соблюдать порядок»: курительную комнату в Пулково снова сделали бесплатной

Курительную комнату в Пулково сделали бесплатной. Об этом вечером 7 июля сообщает пресс-служба воздушной гавани Северной столицы.

«По многочисленным просьбам и учитывая сложность ситуации в аэропортах руководство Пулково приняло решение сделать доступ в курительную комнату бесплатным», — гласит сообщение.

«Просим соблюдать порядок», — добавили в Пулково и напомнили, что курительная комната рассчитана на единовременное посещение шести человек.

Ранее сегодня сообщалось, что курилку, которая только в начале месяца стала платной, закрывают и она станет недоступна уже через несколько часов. Как утверждали «Фонтанке» в пресс-службе воздушной гавани, курилка будет закрыта по техническим причинам. Они в том числе включают небольшой ремонт. Это должно было произойти уже ночью с 7 на 8 июля.

Согласно обновленной информации, комната станет вновь доступна для курильщиков сегодня в полночь. Очевидно, задуманный ремонт к этому времени будет уже завершен — позднее пресс-служба Пулково уточнила, что курилка откроется «после завершения технических работ».

Напомним, с 1 июля разовое посещение комнаты оценили в 500 рублей.